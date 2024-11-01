Размер БПМ увеличивается с 1 ноября

По информации Министерства труда и социальной защиты, БПМ в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 августа 2024 года, увеличен на 1,1% и составил Br437,8.
Между тем это уже четвертый перерасчет БПМ в 2024 году. С начала года этот норматив увеличился на 19%.
В связи с изменением БПМ автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ. Речь идет о размерах государственных пособий семьям, воспитывающим детей, доплатах к пенсиям, пособиях по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, социальных пенсиях.
В частности, размер «возрастных» доплат к пенсиям увеличивается на 1,1% до Br82,09 для людей в возрасте 75−79 лет. Для людей 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) доплаты достигли Br164,18, а при наличии инвалидности I группы — Br218,9.
Такие доплаты получают более 537 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше.