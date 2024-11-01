Размер БПМ увеличивается с 1 ноября

В частности, размер «возрастных» доплат к пенсиям увеличивается на 1,1% до Br82,09 для людей в возрасте 75−79 лет. Для людей 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) доплаты достигли Br164,18, а при наличии инвалидности I группы — Br218,9.