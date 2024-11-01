С 1 января в России введут новые правила выдачи ипотеки

Также будет введён запрет на плату за пониженную ставку. Кроме этого, с июля 2025 года планируется запретить банкам брать комиссию за пониженную ставку по ипотеке. До этого момента банки будут обязаны компенсировать заёмщику избыточно уплаченную им стоимость пониженной ставки при досрочном погашении ипотеки, а также предоставить расчёт полной стоимости кредита без учёта пониженной ставки до заключения соглашения о пониженной ставке.