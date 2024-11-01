С 1 января в России введут новые правила выдачи ипотеки

Нововведение начнёт действовать с 1 января 2025 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Главная цель нового подхода — это резкое снижение распространения высокорисковых схем ипотечного кредитования. В частности, регулятор хочет добиться более подробного информирования заёмщиков об условиях кредита и о связанных с ним нюансах.
Одним из главных изменений станет то, что с нового года в России будет запрещено длительное размещение средств на аккредитивах вместо перевода на эскроу-счета. Это снизит риски для заёмщиков, ибо средства на таких счетах защищены системой страхования вкладов, в отличие от денег на аккредитивах.
Такой подход также поможет избежать ситуации, когда банк использует деньги с аккредитивов для получения прибыли. Кроме этого, банки больше не смогут получать вознаграждение от застройщиков за снижение ставки, если это ведёт к искусственному завышению стоимости жилья. Сейчас девелоперы предлагают пониженную ставку, но это сопровождается повышением цены на квартиру.
Важные изменения коснутся и первоначального взноса. В эту сумму больше не получится включать деньги, которые вернутся покупателю после приобретения квартиры, например, кешбэк от застройщика или банка. Это закрывает возможность покупки жилья без оплаты первоначального взноса.
Одним из ключевых нововведений станет то, что ЦБ закрепляет единые условия ипотеки для всех. В частности, банкам будет рекомендовано заключать договор ипотеки на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% от стоимости жилья.
Также будет введён запрет на плату за пониженную ставку. Кроме этого, с июля 2025 года планируется запретить банкам брать комиссию за пониженную ставку по ипотеке. До этого момента банки будут обязаны компенсировать заёмщику избыточно уплаченную им стоимость пониженной ставки при досрочном погашении ипотеки, а также предоставить расчёт полной стоимости кредита без учёта пониженной ставки до заключения соглашения о пониженной ставке.