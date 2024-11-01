Почему Нацбанк приостановил покупку долларов для ЕНПФ

«По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в ноябре 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,2 до 1,3 млрд долларов. Учитывая валютную долю пенсионных активов, которая по состоянию на 30 октября 2024 года составила 39,9%, покупка валюты для ЕНПФ в ноябре 2024 года не планируется».