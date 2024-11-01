Переход на остановке Павленко обещают сдать 11 ноября

После установки кровли в переходе восстановят освещение с дополнительными светильниками и разместят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный город».
Отметим, изначально объект планировали завершить к концу октября, однако сроки сорвались из-за несвоевременной поставки поликарбоната для установки кровли.
«Сегодня все материалы доставлены, и подрядчиком активно ведется работа по реконструкции. Переход планируем сдать 11 ноября», — прокомментировал заместитель начальника отдела благоустройства городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Рыкунов.