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Переход на остановке Павленко обещают сдать 11 ноября

Реконструкция объекта находится на завершающем этапе. Рабочие уже покрасили стены внутри и снаружи перехода, восстановили ступени и переложили плитку на входных группах, а также покрасили металлоконструкции и уложили асфальт.

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После установки кровли в переходе восстановят освещение с дополнительными светильниками и разместят камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный город».

Отметим, изначально объект планировали завершить к концу октября, однако сроки сорвались из-за несвоевременной поставки поликарбоната для установки кровли.

«Сегодня все материалы доставлены, и подрядчиком активно ведется работа по реконструкции. Переход планируем сдать 11 ноября», — прокомментировал заместитель начальника отдела благоустройства городского управления дорог и внешнего благоустройства Александр Рыкунов.