Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 ноября

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 488,26 тенге, евро — 530,54 тенге, рубля — 5,03 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах — 487 тенге, продажи — 492 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах — 527 тенге, продажи — 533 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах — 4,97 тенге, продажи — 5,07 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах — 487,7 тенге, продажи — 489,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах — 529 тенге, продажи — 533 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах — 4,99 тенге, продажи — 5,09 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах.
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах — 488,5 тенге, продажи — 489,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах.
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах — 528 тенге, продажи — 534 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах.
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах — 5 тенге, продажи — 5,03 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.