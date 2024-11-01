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Туристический налог введут сразу три муниципалитета Приморья в 2025 году

Соответствующее решение приняли власти Владивостока, Находки и Хасанского муниципального округа.

Источник: PrimaMedia.ru

Сразу три муниципалитета Приморья введут туристический налог в 2025 году. Соответствующее решение приняли власти Владивостока, Находки и Хасанского муниципального округа, сообщает ИА PrimaMedia.

Решение вступит в силу с 1 января 2025 года. Так, Дума Владивостока уже приняла правовой акт «О туристическом налоге на территории Владивостокского городского округа». Власти Находки и Хасанского округа приняли такое же решение.

Сборы пойдут на проектирование, строительство, реконструкцию и содержание туристической инфраструктуры в утвердивших налог населенных пунктах. На начальном этапе его планируется ввести на сезон с 1 июля по 30 сентября 2025 года.

Напомним, о появлении нового налога сообщила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко. Решение о введении таких мер органы местного самоуправления принимают самостоятельно. Четыре муниципалитета уже решили ввести туристический налог из-за нагрузки на инфраструктуру от стремительно увеличивающегося турпотока.

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