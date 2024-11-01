«Ашан» может остаться в Екатеринбурге, проведя ребрендинг

«Иностранные компании не сильно хотят уходить. Скорее всего, будет как с “Леруа Мерлен”, они проводят ребрендинг, чтобы избежать санкций. Не знаю, что с “Ашаном”, но вряд ли они хотят уходить», — сказал Прядеин.