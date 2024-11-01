«Ашан» может остаться в Екатеринбурге, проведя ребрендинг

После ребрендинга магазины последнего стали называться «Лемана Про».
«Иностранные компании не сильно хотят уходить. Скорее всего, будет как с “Леруа Мерлен”, они проводят ребрендинг, чтобы избежать санкций. Не знаю, что с “Ашаном”, но вряд ли они хотят уходить», — сказал Прядеин.
Он добавил, что то же самое касается и других иностранных компаний.
Ранее сообщалось, что сеть гипермаркетов «Ашан» (Auchan) якобы выставила на продажу свою компанию в России из-за европейских санкций. После этого в пресс-службе сети гипермаркетов заявили, что не собираются уходить с российского рынка.