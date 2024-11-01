В Ростове могут снести 100-летний доходный дом купца Александра Леванидова

Как писали ранее СМИ, проблемы с домом Леванидова начались более 20 лет назад. Грунт под фундаментом начал плыть, что привело к деформации стен. Одной из причин этого стали подземные коммуникации на перекрестке. В 2021 году жители забили тревогу из-за строящейся радом со зданием многоэтажки. Напуганные жильцы обращались в различные инстанции и даже собрали 80 тысяч рублей на разработку сметы проекта по усилению фундамента для диалога с администрацией. Но проект стоил больше — 3 млн рублей, такая сумма была не под силу собственникам.