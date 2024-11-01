В Ростове могут снести 100-летний доходный дом купца Александра Леванидова

Активисты общественной организации «МойФасад» сообщают, что здание собираются признать аварийным.
Как писали ранее СМИ, проблемы с домом Леванидова начались более 20 лет назад. Грунт под фундаментом начал плыть, что привело к деформации стен. Одной из причин этого стали подземные коммуникации на перекрестке. В 2021 году жители забили тревогу из-за строящейся радом со зданием многоэтажки. Напуганные жильцы обращались в различные инстанции и даже собрали 80 тысяч рублей на разработку сметы проекта по усилению фундамента для диалога с администрацией. Но проект стоил больше — 3 млн рублей, такая сумма была не под силу собственникам.
Также сообщалось, что из областного и местного бюджетов были выделены средства в размере 3,1 млн рублей на подготовку проектно-сметной документации, чтобы укрепить фундамент здания. Работы планировалось завершить до конца 2021 года.
«Теперь, спустя три года бездействия, районная администрация решила признать дом аварийным и расселить жителей. Даже есть некая инженерная экспертиза, которую заказали и провели в обход собственников и которую собственники вообще не видели», — сообщают активисты «МоегоФасада».
Как они поясняют, признание здания аварийным означает его разрушение.
«Архитектурные памятники нельзя сносить, но механизма передачи их инвесторам в Ростове все еще нет. Здания просто стоят годами и разваливаются до состояния руин, а тогда их можно и из реестра вывести, и разобрать под новое перспективное строительство. Из-за очевидного попустительства город может лишиться одного из красивейших дореволюционных домов», — делится «МойФасад».