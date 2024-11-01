Янтарный комбинат запустил новый цех сортировки

Реконструкция и оборудование цеха проведены в здании советской постройки, ранее использовавшемся для ювелирного комплекса.
Новая система аспирации удаляет пыль с сортировочного стола, сохраняя воздух чистым. За год новая система не позволит осесть почти 500 кг янтарной пыли. Янтарная пыль может быть использована в косметической продукции, дизайне интерьеров и одежды.
Ручная сортировка позволяет разделить камень по размеру, весу, цвету и качеству. Новый цех рассчитан на пять сортировочных бригад и 49 человек, в среднем один специалист обрабатывает 20−25 кг янтаря за смену.