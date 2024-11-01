МВФ прогнозирует рост реального ВВП Казахстана в 2025 году

Вообще же Казахстан вместе с Туркменистаном отнесен в группу стран-экспортеров нефти (а, например, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан специалисты МВФ поместили в группу «Страны с низким доходом»). И для стран-экспортеров даются отдельные рекомендации. В них говорится, что диверсификация экономики является ключевой стратегией для стран Центральной Азии, которые известны своей зависимостью от экспорта сырьевых товаров. Отказ от использования природных ресурсов может защитить экономику этих стран от колебаний мировых цен на сырьевые товары. Мысль, согласитесь, не нова.