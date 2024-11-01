Как в Казахстане выросли цены на продукты и тарифы

При этом цены на платные услуги повысились на 1,4%, непродовольственные товары — на 1%, продовольственные товары — на 0,4%.
В октябре среди непродовольственных товаров рост цен отмечен на дрова — на 4,7%, уголь каменный — на 1,1%. Бытовые приборы подорожали на 2,6%, одежда и обувь — на 0,9%, строительные материалы, товары личного пользования — по 0,4%.
Из продуктов питания цены на огурцы выросли на 9,7%, помидоры — на 8,6%, лимоны — на 7%, апельсины — на 6,7%, соль — на 6,5%, яйца — на 3,2%, масло подсолнечное — на 2,4%.
В регионах самая высокая месячная инфляция зафиксирована в городе Алматы — 1,7% (выше среднереспубликанского уровня на 0,8 п.п.), самая низкая — в Павлодарской области и городе Астане — по 0,4%.
Цены на продовольственные товары больше всех выросли в Алматинской области — на 0,8%, непродовольственные товары — Улытауской области, Абайской — по 1,7%, платные услуги — в городе Алматы на 3,6%.
Годовая инфляция
Инфляция в годовом исчислении в октябре 2024 года составила 8,5%. Цены на платные услуги повысились на 14,3%, непродовольственные товары — на 7,8%, продовольственные товары — на 4,9%.
При этом цены на ацетилсалициловую кислоту возросли на 34,9%, активированный уголь — на 23,9%, корвалол — на 18,3%.
Огурцы подорожали на 27,6%, помидоры — на 27%, масло оливковое — на 23,1%, чеснок — на 17,5%, картофель — на 13,9%, кондитерские изделия — на 12,6%.
Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары, всего по 508 позициям.