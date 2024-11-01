Как в Казахстане выросли цены на продукты и тарифы

По данным Бюро национальной статистики, в октябре 2024 года уровень месячной инфляции ускорился и составил 0,9% (в сентябре — 0,4%), сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

При этом цены на платные услуги повысились на 1,4%, непродовольственные товары — на 1%, продовольственные товары — на 0,4%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг выросли тарифы на холодную воду на 25%, водоотведение — на 5,3%, содержание жилья — на 1%, электроэнергию, горячую воду — по 0,6%. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 13%, сотовой связи — на 5%.

В октябре среди непродовольственных товаров рост цен отмечен на дрова — на 4,7%, уголь каменный — на 1,1%. Бытовые приборы подорожали на 2,6%, одежда и обувь — на 0,9%, строительные материалы, товары личного пользования — по 0,4%.

Из продуктов питания цены на огурцы выросли на 9,7%, помидоры — на 8,6%, лимоны — на 7%, апельсины — на 6,7%, соль — на 6,5%, яйца — на 3,2%, масло подсолнечное — на 2,4%.

Вместе с тем снижение цен отмечено на морковь на 10%, виноград — на 5,7%, яблоки — на 3,4%, свеклу — на 3,2%, лук репчатый — на 2,8%, картофель — на 2,1%.

В регионах самая высокая месячная инфляция зафиксирована в городе Алматы — 1,7% (выше среднереспубликанского уровня на 0,8 п.п.), самая низкая — в Павлодарской области и городе Астане — по 0,4%.

Цены на продовольственные товары больше всех выросли в Алматинской области — на 0,8%, непродовольственные товары — Улытауской области, Абайской — по 1,7%, платные услуги — в городе Алматы на 3,6%.

Годовая инфляция

Инфляция в годовом исчислении в октябре 2024 года составила 8,5%. Цены на платные услуги повысились на 14,3%, непродовольственные товары — на 7,8%, продовольственные товары — на 4,9%.

По сравнению с октябрем 2023 года тарифы на холодную воду повысились на 60,3%, отопление центральное — на 33,6%, водоотведение — на 26,9%, электроэнергию — на 22,9%, горячую воду — на 18,1%, вывоз мусора — на 16,3%. Услуги железнодорожного пассажирского транспорта подорожали на 23,7%, связи — на 17,4%, парикмахерских и заведений личного обслуживания — на 11,9%.

При этом цены на ацетилсалициловую кислоту возросли на 34,9%, активированный уголь — на 23,9%, корвалол — на 18,3%.

Огурцы подорожали на 27,6%, помидоры — на 27%, масло оливковое — на 23,1%, чеснок — на 17,5%, картофель — на 13,9%, кондитерские изделия — на 12,6%.

Как отмечают в Бюро нацстатистики, за год подешевели крупа гречневая — на 21,9%, морковь — на 16,2%, лимоны — на 11,6%, масло подсолнечное — на 9,2%, сахар-песок — на 5,2%.