Инфляция в Казахстане ускоряется

В годовом выражении инфляция за октябрь 2024 года достигла 8,5%. Наибольший рост цен зафиксирован на платные услуги (14,3%), непродовольственные товары подорожали на 7,8%, а продовольственные товары — на 4,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно подорожали коммунальные услуги, например, тариф на холодную воду повысился на 60,3%, отопление — на 33,6%, вывоз мусора — на 16,3%. Также заметное увеличение стоимости касается таких товаров, как ацетилсалициловая кислота (34,9%) и активированный уголь (23,9%).