Инфляция в Казахстане ускоряется

Тарифы в секторе жилищно-коммунальных услуг тоже выросли: цены на холодную воду увеличились на 25%, водоотведение — на 5,3%, содержание жилья — на 1%, а электроэнергия и горячая вода подорожали на 0,6%. Железнодорожные пассажирские перевозки подорожали на 13%, услуги сотовой связи — на 5%.
Среди непродовольственных товаров наблюдается рост цен на дрова (4,7%) и каменный уголь (1,1%). Бытовая техника подорожала на 2,6%, одежда и обувь — на 0,9%, строительные материалы и товары личного пользования — на 0,4%. В продуктовом сегменте значительное подорожание коснулось огурцов (9,7%), помидоров (8,6%) и лимонов (7%). Однако зафиксировано снижение цен на морковь (10%), виноград (5,7%) и картофель (2,1%).
Наибольший рост инфляции по регионам за октябрь отмечен в Алматы — 1,7%, а самый низкий — в Павлодарской области и городе Астана, где показатель составил 0,4%.
В годовом выражении инфляция за октябрь 2024 года достигла 8,5%. Наибольший рост цен зафиксирован на платные услуги (14,3%), непродовольственные товары подорожали на 7,8%, а продовольственные товары — на 4,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно подорожали коммунальные услуги, например, тариф на холодную воду повысился на 60,3%, отопление — на 33,6%, вывоз мусора — на 16,3%. Также заметное увеличение стоимости касается таких товаров, как ацетилсалициловая кислота (34,9%) и активированный уголь (23,9%).
Для анализа инфляционных процессов в Казахстане доступен интерактивный дашборд, включающий данные с 2018 года и обновляющийся ежемесячно.