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«Рособоронэкспорт» привезет в Узбекистан новинки стрелкового оружия и защиты

МИНСК, 1 ноя — Sputnik. «Рособоронэкспорт» покажет в Узбекистане некоторые новинки российской оборонной отрасли, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе компании.

Источник: Sputnik.by

В Ташкенте с 5 по 7 ноября пройдет 15-я международная выставка «Комплексная безопасность — Securex Uzbekistan 2024».

«Впервые участвуя в выставке Securex Uzbekistan, “Рособоронэкспорт” продемонстрирует новейшую российскую продукцию для оснащения армейских, специальных и полицейских подразделений. Представляемые нами технические средства и цифровые решения отвечают всем современным угрозам и вызовам безопасности».

сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Российская компания представит в Узбекистане новинки стрелкового оружия, в частности автоматы Калашникова различных серий, АК-15 и короткоствольный АК-19, пистолет Лебедева, пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки и различные типы прицелов, в том числе коллиматорные и тепловизионные.

«Рособоронэкспорт» также покажет в Ташкенте всепогодный комплект полевого обмундирования нового поколения ВКПО 3.0 и комплект боевого снаряжения «Стрелок», в который входит бронежилет с системой распределения веса, дополнительные защитные модули и подсумки.

Кроме того, российские предприятия привезут на выставку продукцию, предназначенную для правоохранительных органов, в том числе средства нелетального воздействия и досмотра. Также компания представит российские решения по интернет-мониторингу.

Отмечается, что «Рособоронэкспорт» в рамках выставки проведет переговоры с представителями Узбекистана и других стран Средней Азии.

экономика