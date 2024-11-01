«Рособоронэкспорт» привезет в Узбекистан новинки стрелкового оружия и защиты

В Ташкенте с 5 по 7 ноября пройдет 15-я международная выставка «Комплексная безопасность — Securex Uzbekistan 2024».
«Впервые участвуя в выставке Securex Uzbekistan, “Рособоронэкспорт” продемонстрирует новейшую российскую продукцию для оснащения армейских, специальных и полицейских подразделений. Представляемые нами технические средства и цифровые решения отвечают всем современным угрозам и вызовам безопасности».
Российская компания представит в Узбекистане новинки стрелкового оружия, в частности автоматы Калашникова различных серий, АК-15 и короткоствольный АК-19, пистолет Лебедева, пистолеты-пулеметы, снайперские винтовки и различные типы прицелов, в том числе коллиматорные и тепловизионные.
«Рособоронэкспорт» также покажет в Ташкенте всепогодный комплект полевого обмундирования нового поколения ВКПО 3.0 и комплект боевого снаряжения «Стрелок», в который входит бронежилет с системой распределения веса, дополнительные защитные модули и подсумки.
Кроме того, российские предприятия привезут на выставку продукцию, предназначенную для правоохранительных органов, в том числе средства нелетального воздействия и досмотра. Также компания представит российские решения по интернет-мониторингу.
Отмечается, что «Рособоронэкспорт» в рамках выставки проведет переговоры с представителями Узбекистана и других стран Средней Азии.