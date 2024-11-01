Крым попросил федеральный центр построить еще 8 школ

По его словам, в Крыму свыше 21 тысячи детей в 94 школах (около 9% от всех учащихся в Крыму) учатся во вторую смену. Больше всего таких школьников в Симферополе, Феодосии, Ялте, Бахчисарайском и Симферопольском районах.