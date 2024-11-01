В автобусах Ростов-Батайск с 15 ноября подорожает проезд

Об этом сообщает «Батайск город».
С 15 ноября проезд в автобусах Ростов-Батайск будет стоить 63 рубля. Объявления об увеличении стоимости проезда уже появились в автобусах. Как сообщила изданию «Батайск город» замгендиректора по пассажирским перевозкам Елена Гнутова повышение тарифа связано с подорожанием топлива, запчастей и ростом стоимость новых автобусов.
Кроме того, возрос и утилизационный сбор. Последний раз оплату проезда в автобусах между Ростовом и Батайском повышали 1 декабря 2023 года сразу на 7 рублей — с 50 до 57 рублей.