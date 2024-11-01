В Самаре ввели в эксплуатацию долгострой в границах улиц Садовой и Вилоновской

В Самаре 31 октября ввели в эксплуатацию еще один долгострой. Речь идет про 22-этажный многоквартирный дом в границах улиц Вилоновская, Садовая, Рабочая и Самарская. Строительство начинало ЗАО «ИСК “Средневолжскстрой”, но его остановили из-за множества нарушений: были и проблемы с документами, и двойные продажи.