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В Самаре ввели в эксплуатацию долгострой в границах улиц Садовой и Вилоновской

В Самаре вручат ключи от квартир 80 обманутым дольщикам дома на Садовой/Вилоновской.

Источник: минстрой Самарской области

В Самаре 31 октября ввели в эксплуатацию еще один долгострой. Речь идет про 22-этажный многоквартирный дом в границах улиц Вилоновская, Садовая, Рабочая и Самарская. Строительство начинало ЗАО «ИСК “Средневолжскстрой”, но его остановили из-за множества нарушений: были и проблемы с документами, и двойные продажи.

— Вчера была введена в эксплуатацию 4 секция (первая очередь строительства), — прокомментировала пресс-служба министерства строительства Самарской области.

Строительство дома возобновили в 2021 году. Чтобы процесс шел быстрее, его разделили на несколько этапов. Скоро более 80 обманутых дольщиков получал ключи от своих квартир. Строительство 2 и 3 секций дома (вторая очередь) продолжается.

недвижимость