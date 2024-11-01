В Красноярске возбудили дело на логистический центр «Светофора»

В Красноярске проверяют сеть магазинов «Светофор» на нарушение закона о торговле. Сообщает ТАСС.
Проверку проводит антимонопольное управление (ФАС). Представители ведомства считают, что «Светофор» (точнее, его логистический центр) нарушил закон, когда потребовал от поставщика оплатить утилизацию непроданных товаров. Закон запрещает подобные требования, и это может привести к росту цен, проблемам у производителей и увеличению их долгов.
Если вину «Светофора» докажут, то его могут оштрафовать. Это не первый случай, когда «Светофор» попадает под подозрение в нарушении закона. Ранее подобные нарушения были выявлены в Краснодаре, Якутии и Амурской области. В двух из этих регионов «Светофор» уже оштрафовали на 1 миллион рублей.
«Светофор» — это большая сеть магазинов, где товары продаются по низким ценам. В России у неё более 800 магазинов. Основана красноярской семьей предпринимателей Шнайдеров.
Ранее сообщалось, что в красноярском «Светофоре» продавали гнилые овощи с мухами.