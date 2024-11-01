В Красноярске возбудили дело на логистический центр «Светофора»

Если вину «Светофора» докажут, то его могут оштрафовать. Это не первый случай, когда «Светофор» попадает под подозрение в нарушении закона. Ранее подобные нарушения были выявлены в Краснодаре, Якутии и Амурской области. В двух из этих регионов «Светофор» уже оштрафовали на 1 миллион рублей.