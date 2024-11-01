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«Соломея» прошла первые 150 метров в сторону центра Красноярска

«Соломея» проложила первые 150 метров от будущей станции «Улица Шахтёров» в сторону центра Красноярска.

«Соломея» проложила первые 150 метров второго тоннеля метро, который идет от будущей станции «Улица Шахтеров» в сторону центра города. Об этом рассказали в телеграм-канале «Красноярское метро».

Напомним, тоннелепроходческий комплекс прибыл на помощь «Екатерине». Его запустили в Красноярске в начале октября. Это на месяц позже «Екатерины», которая за время работы прошла 331 метр.

Пока работы идут небыстро, но метростроители обещают выйти на проектную скорость: каждый месяц они будут увеличивать их протяженность на 270 метров.

Губернатор Красноярского края во время прямой линии заявил, что денег на строительство первого этапа метро должно хватить. Работы обещают завершить к 2026 году.

В будущем, по словам Михаила Котюкова, метро получит продолжение.