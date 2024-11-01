Доллар еще немного подешевел на торгах 1 ноября

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 488,11тенге, снизившись еще на 0,12 тенге.
Средневзвешенный курс юаня поднялся до 68,42 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 488,1−489,9 тенге, евро — по 530−534 тенге, российские рубли — по 5,01−5,11 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 1 ноября.
Так, цена декабрьского фьючерса Brent в Лондоне с утра подскочила сразу на $1,42 — до $74,23 за баррель.
Нефть WTI с поставкой в декабре в Нью-Йорке поднялась в цене на 2,74%, до $71,16 за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 488,26 тенге, евро — 530,54 тенге, рубля — 5,03 тенге.