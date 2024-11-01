Доллар поставил новый рекорд стоимости перед выходными

После едва ощутимой просадки в четверг доллар решил не просто реабилитироваться на пятничной сессии, но и поставить новый рекорд. Ко времени окончания торгов его стоимость составила 3,3203 белорусских рубля. По сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала на 0,12%. С начала года ее стоимость подросла на 4,5% или на 14 копеек в абсолютном выражении.
Евро, который только за одну последнюю неделю укрепился на 5 копеек, сегодня снова подорожал. На бирже «европейца» сегодня оценили в 3,6216 белорусских рубля, несмотря на небольшой объем торговых операций.
Российский рубль закономерно упал в цене, перед выходными он просел на 0,04%. В пятницу за одну сотню на бирже отдавали 3,43239 белорусских рубля.
Юань подешевел на незначительные 0,01%. В последнее время стоимостные значения китайской валюты держатся на плато, не испытывая особых потрясений. Стоимость 10 юаней сегодня составила 4,6717 рубля.