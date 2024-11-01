Доллар поставил новый рекорд стоимости перед выходными

После едва ощутимой просадки в четверг доллар решил не просто реабилитироваться на пятничной сессии, но и поставить новый рекорд. Ко времени окончания торгов его стоимость составила 3,3203 белорусских рубля. По сравнению с предыдущим днем американская валюта подорожала на 0,12%. С начала года ее стоимость подросла на 4,5% или на 14 копеек в абсолютном выражении.