Известная чиновница оценила качество белорусской косметики

Известная белорусская чиновница оценила качество отечественной косметики, сообщает БелТА.
В частности, первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, заявила, что белорусская косметика может успешно конкурировать с мировыми брендам. Но еще чиновница сказала, что главной задачей является то, чтобы о белорусской косметике узнало как можно больше людей.
В связи с этим чиновники обсудили меры по продвижению белорусской косметики и усилению ее позиций на рынке.
Лазаревич сообщила также, что белорусские производители зубной пасты в год производят объем продукции, полностью перекрывающий объем потребления в Беларуси, то есть могут производить в два раза больше, чем белорусы, ее потребят.
Лазаревич уверена, что белорусская косметика может успешно конкурировать с мировыми брендами. Фото: БелТА.
— Наши белорусские пасты доступны в различных ценовых категориях, что делает их конкурентоспособными и востребованными, — отметила она.
И также уточнила, что белорусские производители успешно выходят на рынок России.
Лазаревич добавила, что на предновогодний период будут выпускаться специальные подарочные наборы белорусской косметики, предоставляться скидки на белорусскую продукцию. Это привлечет и белорусских покупателей и туристов.
Еще Лазаревич сказала, что необходимо показать белорусским потребителям преимущества белорусской продукции: ее натуральный состав, эффективность и качество, подтвержденные отечественными стандартами.
Кстати, ранее Белстат сообщал, что Беларусь заработала на экспорте косметики больше, чем на картофеле.
А еще соцопрос показал, что 89% белорусов доверяют отечественным продуктам, 27,3% — косметике, а 25,7% — лекарствам.
Тем временем ГАИ сообщила, что улицы в центре Минска и у метро «Восток» будут перекрывать четыре дня со 2 ноября.