Известная чиновница оценила качество белорусской косметики

В частности, первый зампредседателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич, заявила, что белорусская косметика может успешно конкурировать с мировыми брендам. Но еще чиновница сказала, что главной задачей является то, чтобы о белорусской косметике узнало как можно больше людей.