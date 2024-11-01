В Севастополе снизили тарифы на газ еще на 11%

После национализации ПАО «Севастопольгаз» предприятие начало снижать тарифы на техническое обслуживание. Теперь тарифы снизят еще на 11%. Такое поручение дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Мы начали снижать тарифы в октябре — после того, как предприятие перешло под контроль города Севастополя. Тогда же я поручил продолжить работу по снижению тарифов», — сообщил губернатор города-героя.
Единый тариф для техобслуживания составляет теперь 2388 рублей для ТО внутридомового газового оборудования. Это при условии, если компоновка системы газоснабжения состоит из газовой сети, отопительного котла, плиты и счетчика.
Также губернатор рассказал о тарифах для многоквартирных домов с иной компоновкой газового оборудования.
«609 ₽ — в квартирах, в которых есть варочная панель и внутриквартирный газопровод; 1867 ₽ — в квартирах, имеющих счетчик, плиту на 4 конфорки, проточный водонагреватель и внутриквартирный газопровод; 2388 ₽ — в квартирах, где есть варочная 4-конфорочная панель, отопительный котел, счетчик и внутриквартирный газопровод», — сообщил Развожаев.
Он подчеркнул, что перезаключать договоры абонентам не нужно. Все работы выполнит ГУП «Севастопольгаз» без субподрядчиков.