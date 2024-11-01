В Севастополе снизили тарифы на газ еще на 11%

«609 ₽ — в квартирах, в которых есть варочная панель и внутриквартирный газопровод; 1867 ₽ — в квартирах, имеющих счетчик, плиту на 4 конфорки, проточный водонагреватель и внутриквартирный газопровод; 2388 ₽ — в квартирах, где есть варочная 4-конфорочная панель, отопительный котел, счетчик и внутриквартирный газопровод», — сообщил Развожаев.