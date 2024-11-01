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В Екатеринбурге в Пионерском поселке стали сносить старые двухэтажки

Более 60 семей были расселены.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в границах улиц Вилонова и Учителей в рамках комплексного развития территории начали снос шести многоквартирных домов. Под КРТ попадает площадь около 2 гектаров. В новые квартиры перебрались более 60 семей.

Демонтажем занимается один из застройщиков города, в дальнейшем на этом месте планируется постройка жилого комплекса.

— В рамках проекта запланировано строительство около 79 тысяч квадратных метров недвижимости, — сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города.

Жильцы домов были расселены застройщиком.

Ранее стало известно, что мэрия Екатеринбурга утвердила новый участок КРТ на ВИЗе общей площадью 1,3 гектара.

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