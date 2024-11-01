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Россия представит ведущие образцы своей военной техники в Ташкенте

Россия привезет самые современные образцы своей военной техники и оборудования в Ташкент для участия в международной выставке, которая состоится с 5 по 7 ноября в «Узэкспоцентре». Выставка будет открыта для всех желающих, и посетители смогут увидеть передовые российские разработки в сфере безопасности и обороны.

Источник: Vaib.Uz

«Партнерство России и Узбекистана носит стратегический характер и способствует обеспечению стабильности и мира в среднеазиатском регионе. Мы готовы оказывать содействие силовым ведомствам Узбекистана в обеспечении общественной и государственной безопасности и рады сотрудничеству в этой сфере. Мы продемонстрируем новейшую российскую продукцию для оснащения армейских, специальных и полицейских подразделений. Представляемые нами технические средства и цифровые решения отвечают всем современным угрозам и вызовам безопасности», — сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Что будет представлено.

Рособоронэкспорт предложит решения в четырёх основных направлениях: оружие и экипировка сухопутных войск и спецподразделений, гражданское стрелковое оружие и нелетальные комплексы для правоохранительных органов, технические средства специального назначения для силовых ведомств и цифровые решения.

1. Вооружение и оборудование.

На выставке можно будет увидеть автоматы Калашникова «сотой» и «двухсотой» серий, модели АК-15 и АК-19 с коротким стволом, пистолет Лебедева, пистолеты-пулеметы ППК-20 и ПП-2000, снайперские винтовки Чукавина, ВССМ, а также крупнокалиберные ВКС и ОСВ-96.

2. Оптические прицелы.

Для повышения эффективности стрелкового оружия будут представлены оптические прицелы различных типов, включая коллиматорные, тепловизионные и ночные прицелы, а также предобъективные насадки.

3. Комплект «Стрелок».

Среди средств индивидуальной защиты особое внимание будет уделено комплекту боевого снаряжения «Стрелок», включающему бронежилет с системой распределения веса, баллистические модули и подсумки. Этот комплект будет продемонстрирован на всепогодном полевом обмундировании ВКПО 3.0 третьего поколения.

4. Нелетальные средства.

Правоохранительные органы смогут оценить нелетальные средства, такие как электрошокеры с дальностью воздействия до 4,5 м, магазинный гранатомет для семи типов боеприпасов, включая дымовые и светошумовые.

5. Средства для обеспечения безопасности.

Для охраны инфраструктуры и обеспечения безопасности в местах массового скопления людей будут показаны досмотровые средства, включая стационарные и портативные газоанализаторы, металлодетекторы и локаторы для обнаружения электронных устройств и взрывных средств.

6. Цифровая безопасность.

В сфере цифровой безопасности «Рособоронэкспорт» представит российские решения по интернет-мониторингу, проект «Умный город», технологии для защиты информации и средства экстренного уничтожения данных.

В рамках выставки Рособоронэкспорт проведет переговоры с представителями силовых ведомств Узбекистана и других стран Центральной Азии. Помимо оборонных разработок, будут представлены решения в областях медицины, пожарной безопасности, предотвращения катастроф и ликвидации их последствий.

экономика