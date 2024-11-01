Россия представит ведущие образцы своей военной техники в Ташкенте

«Партнерство России и Узбекистана носит стратегический характер и способствует обеспечению стабильности и мира в среднеазиатском регионе. Мы готовы оказывать содействие силовым ведомствам Узбекистана в обеспечении общественной и государственной безопасности и рады сотрудничеству в этой сфере. Мы продемонстрируем новейшую российскую продукцию для оснащения армейских, специальных и полицейских подразделений. Представляемые нами технические средства и цифровые решения отвечают всем современным угрозам и вызовам безопасности», — сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.