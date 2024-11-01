Россия представит ведущие образцы своей военной техники в Ташкенте

«Партнерство России и Узбекистана носит стратегический характер и способствует обеспечению стабильности и мира в среднеазиатском регионе. Мы готовы оказывать содействие силовым ведомствам Узбекистана в обеспечении общественной и государственной безопасности и рады сотрудничеству в этой сфере. Мы продемонстрируем новейшую российскую продукцию для оснащения армейских, специальных и полицейских подразделений. Представляемые нами технические средства и цифровые решения отвечают всем современным угрозам и вызовам безопасности», — сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
Что будет представлено.
Рособоронэкспорт предложит решения в четырёх основных направлениях: оружие и экипировка сухопутных войск и спецподразделений, гражданское стрелковое оружие и нелетальные комплексы для правоохранительных органов, технические средства специального назначения для силовых ведомств и цифровые решения.
1. Вооружение и оборудование.
На выставке можно будет увидеть автоматы Калашникова «сотой» и «двухсотой» серий, модели АК-15 и АК-19 с коротким стволом, пистолет Лебедева, пистолеты-пулеметы ППК-20 и ПП-2000, снайперские винтовки Чукавина, ВССМ, а также крупнокалиберные ВКС и ОСВ-96.
2. Оптические прицелы.
Для повышения эффективности стрелкового оружия будут представлены оптические прицелы различных типов, включая коллиматорные, тепловизионные и ночные прицелы, а также предобъективные насадки.
3. Комплект «Стрелок».
Среди средств индивидуальной защиты особое внимание будет уделено комплекту боевого снаряжения «Стрелок», включающему бронежилет с системой распределения веса, баллистические модули и подсумки. Этот комплект будет продемонстрирован на всепогодном полевом обмундировании ВКПО 3.0 третьего поколения.
4. Нелетальные средства.
Правоохранительные органы смогут оценить нелетальные средства, такие как электрошокеры с дальностью воздействия до 4,5 м, магазинный гранатомет для семи типов боеприпасов, включая дымовые и светошумовые.
5. Средства для обеспечения безопасности.
Для охраны инфраструктуры и обеспечения безопасности в местах массового скопления людей будут показаны досмотровые средства, включая стационарные и портативные газоанализаторы, металлодетекторы и локаторы для обнаружения электронных устройств и взрывных средств.
6. Цифровая безопасность.
В сфере цифровой безопасности «Рособоронэкспорт» представит российские решения по интернет-мониторингу, проект «Умный город», технологии для защиты информации и средства экстренного уничтожения данных.
В рамках выставки Рособоронэкспорт проведет переговоры с представителями силовых ведомств Узбекистана и других стран Центральной Азии. Помимо оборонных разработок, будут представлены решения в областях медицины, пожарной безопасности, предотвращения катастроф и ликвидации их последствий.