Рост евро и рекордный месяц доллара

Евро/доллар поднялся к 1,0875 и остановился.
На дневном графике торгов EUR/USD есть возможность для продвижения к 1,0895.
Все может измениться вечером, когда США опубликуют статистику по октябрьскому рынку занятости.
Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США завершают неделю. Ожидается, что в октябре было создано 113 000 рабочих мест, хотя на это число могли повлиять недавние ураганы. Уровень безработицы, как ожидается, составит 4,1%. Все это может дать более ясную картину состояния рынка занятости.
Месячный прирост доллара в октябре был самым большим с сентября 2022 года, так как инвесторы сократили ставки на снижение стоимости кредитования ФРС и взвесили перспективы выборов в США.