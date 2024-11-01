Рост евро и рекордный месяц доллара

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США завершают неделю. Ожидается, что в октябре было создано 113 000 рабочих мест, хотя на это число могли повлиять недавние ураганы. Уровень безработицы, как ожидается, составит 4,1%. Все это может дать более ясную картину состояния рынка занятости.