Олбани
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рост евро и рекордный месяц доллара

Евро продолжил рост. Основная валютная пара укреплялась на этой неделе четыре дня из пяти, передает DKnews.kz.

Источник: DKNews.kz

Евро/доллар поднялся к 1,0875 и остановился.

На дневном графике торгов EUR/USD есть возможность для продвижения к 1,0895.

Все может измениться вечером, когда США опубликуют статистику по октябрьскому рынку занятости.

Данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США завершают неделю. Ожидается, что в октябре было создано 113 000 рабочих мест, хотя на это число могли повлиять недавние ураганы. Уровень безработицы, как ожидается, составит 4,1%. Все это может дать более ясную картину состояния рынка занятости.

Месячный прирост доллара в октябре был самым большим с сентября 2022 года, так как инвесторы сократили ставки на снижение стоимости кредитования ФРС и взвесили перспективы выборов в США.

экономика
валюта