Узбекистан: инфляция в октябре

По данным Агентства статистики в октябре в Узбекистане потребительские цены выросли на 0,84%, что является минимальным показателем за последние пять лет.
При этом за десять месяцев с начала года инфляция составила 7,7%. Это меньше уровня 2022-го (9,4%), но по сравнению с 2023 годом (6,2%) заметно ускорение роста цен.
Годовая инфляция на конец октября составила 10,24%, незначительно замедлившись по сравнению с сентябрем. Тем не менее, она превышает прошлогодний уровень.
Набор товаров и услуг для наблюдения за изменением потребительских цен включает в себя 420 товаров и 90 услуг. Все они разделены на три крупные группы: продовольственные и непродовольственные товары, услуги.
В республике ежемесячно обследуют 10 тыс. торговых точек и объектов платных услуг, фиксируют более 120 тыс .ценовых котировок.