«Газета.Ru» назвала десять особенностей Tank 700 для России

Выбрав удобный момент, поменялся с коллегами на версию Edition One — это подзаряжаемый гибрид. Здесь тот же мотор V6 3.0, но он дополнен электромотором, встроенным в коробку передач и тяговым аккумулятором емкостью 37,1 кВт.ч. Номинальная отдача силовой установки составляет 422 силы, а кратковременная пиковая мощность достигает 517 л.с. Электромотор подключается в моменты высокой нагрузки, например, во время старта, ускорения и подъемов, Разгон до «сотни» занимает 5,9 секунды. Только на электротяге такой автомобиль способен проезжать до 100 км. Внешние отличия тоже есть: пластиковый обвес на кузове, огромный спойлер и зарядный лючок слева на заднем крыле. В салоне отличий меньше. Здесь нет стеклянной крыши, вместо нее на потолке диодная инкрустация с эффектом звездного неба.