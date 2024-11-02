Нацбанк Беларуси сохранил курс евро и курс доллара на 2 ноября

В Национальном банке определили курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 2 ноября 2024 года, субботу.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 2 ноября, Нацбанк определил курсы основных валют в следующих значениях: 1 доллар США равен 3,3162 белорусского рубля, 1 евро — 3,6040 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4252 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 1 ноября, курсы евро, доллара и российского рубля не изменились. Таким образом Нацбанк сохранил курсовые значения на субботу, 2 ноября.
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