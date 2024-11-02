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Курсы валют на 2−4 ноября, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 488.11 тенге за доллар США.

Нефть: цены на нефть прибавляют порядка 1,3% на торгах в пятницу в связи с новой волной беспокойства участников рынка по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:50 аст составила 73,76 доллара за баррель, что на 0,95 доллара (1,3%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,89 доллара (1,29%), до 70,15 доллара за баррель. Несмотря на подъем цен в пятницу, нефтяной рынок завершает неделю снижением в связи с сохраняющимися опасения трейдеров в отношении перспектив спроса, пишет Интерфакс.

Металлы: стоимость золота растет в пятницу вечером, неделю также может завершить в плюсе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19:59 аст цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 7,1 доллара, или на 1,97%, — до 2 756,4 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,17% — до 32,852 доллара за унцию. С начала недели золото подорожало на 0,4%. Таким образом, драгоценный металл может завершить третью подряд неделю ростом, сообщает 1prime.

Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 00:03 аст 2 ноября bitcoin торговался по 69 114,35 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 2,10%, а ее капитализация составила 1,4 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 2 496,40 доллара, понизившись в цене на 1,04%. Капитализация этой криптовалюты составила 300,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,33 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 2—4 ноября. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 1 ноября, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 1 ноября.

1 австралийский доллар 320,40 тенге.

1 азербайджанский манат 287,97 тенге.

10 армянский драм 12,71 тенге.

1 белорусский рубль 149,45 тенге.

1 бразильский реал 84,27 тенге.

10 венгерских форинтов 12,97 тенге.

1 гонконгский доллар 62,76 тенге.

1 грузинский лари 180,78 тенге.

1 датская крона 71,10 тенге.

1 дирхам ОАЭ 132,90 тенге.

1 доллар США 488,11 тенге.

1 евро 530,09 тенге.

1 индийская рупия 5,81 тенге.

1000 иранский риал 11,60 тенге.

1 канадский доллар 350,38 тенге.

1 китайский юань 68,52 тенге.

1 кувейтский динар 1592,06 тенге.

1 кыргызский 5,69 тенге.

1 малазийский ринггит 111,57 тенге.

1 мексиканский песо 24,39 тенге.

1 молдавский лей 27,45 тенге.

1 норвежская крона 44,26 тенге.

1 польский злотый 121,50 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 129,97 тенге.

1 российский рубль 5,01 тенге.

1 СДР 649,98 тенге.

1 сингапурский доллар 368,61 тенге.

1 таджикский сомони 46,05 тенге.

1 тайский бат 14,40 тенге.

1 турецкая лира 14,22 тенге.

100 узбекских сумов 3,84 тенге.

1 украинская гривна 11,81 тенге.

1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 630,30 тенге.

1 чешская крона 20,91 тенге.

1 шведская крона 45,61 тенге.

1 швейцарский франк 562,53 тенге.

1 южноафриканский ранд 27,67 тенге.

100 южнокорейских вон 35,45 тенге.

1 японская иена 3,20 тенге.

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