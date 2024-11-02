Курсы валют на 2−4 ноября, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть прибавляют порядка 1,3% на торгах в пятницу в связи с новой волной беспокойства участников рынка по поводу возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:50 аст составила 73,76 доллара за баррель, что на 0,95 доллара (1,3%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Контракты на нефть WTI на декабрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,89 доллара (1,29%), до 70,15 доллара за баррель. Несмотря на подъем цен в пятницу, нефтяной рынок завершает неделю снижением в связи с сохраняющимися опасения трейдеров в отношении перспектив спроса, пишет Интерфакс.