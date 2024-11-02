Дороги посёлка имени Горького в Хабаровске привели в порядок к зиме

Хабаровская мэрия практически завершила работу над замечаниями, которые высказывали жители посёлка имени Горького в Железнодорожном районе города — на сегодняшний день был проделан значительный объём работ на местных магистралях. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на проведение ремонта по поручению губернатора Дмитрия Демешина была выделена субсидия из бюджета региона в размере 30 миллионов рублей.
По информации пресс-службы администрации города, многие участки дорожной сети начали разрушаться из-за того, что грунт напитался водой и в результате потребовалась их реконструкция. Всего в рамках краевой субсидии привели в порядок порядка десяти тысяч квадратных метров проезжей части — была произведена замена основания и верхнего слоя магистралей.
Также в нацпроект «Безопасные и качественные дороги» включили улицу Энтузиастов, которую полностью реконструировали. Стоимость ремонта по нацпроекту составила более 50 миллионов рублей. На дороге уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, сделали тротуары из брусчатки, ограждение. И самое главное — выполнена ливневая канализация, которой раньше не было. Осталось только нанести разметку, рассказал замначальника отдела управления дорог и благоустройства Александр Рыкунов. Помимо этого, в микрорайоне отремонтировали памятник писателю Максиму Горькому — это было одной из просьб местных жителей, так как последние десять лет монумент находился в неудовлетворительном состоянии. На реконструкцию памятника средства выделили из городского бюджета — сумма составила больше двух с половиной миллионов рублей. На постаменте и тумбе заменили плитку — для этого пришлось выполнить бетонирование и заармировать сетку.
В следующем году администрация города планирует заменить тротуарную плитку на площади вокруг памятника. Кроме того, прорабатывается возможность по изменению внешнего вида общественной территории — выбрать новый облик предстоит местным жителям.