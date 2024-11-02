Дороги посёлка имени Горького в Хабаровске привели в порядок к зиме

Также в нацпроект «Безопасные и качественные дороги» включили улицу Энтузиастов, которую полностью реконструировали. Стоимость ремонта по нацпроекту составила более 50 миллионов рублей. На дороге уложили двухслойное асфальтобетонное покрытие, сделали тротуары из брусчатки, ограждение. И самое главное — выполнена ливневая канализация, которой раньше не было. Осталось только нанести разметку, рассказал замначальника отдела управления дорог и благоустройства Александр Рыкунов. Помимо этого, в микрорайоне отремонтировали памятник писателю Максиму Горькому — это было одной из просьб местных жителей, так как последние десять лет монумент находился в неудовлетворительном состоянии. На реконструкцию памятника средства выделили из городского бюджета — сумма составила больше двух с половиной миллионов рублей. На постаменте и тумбе заменили плитку — для этого пришлось выполнить бетонирование и заармировать сетку.