Челябинских депутатов просят принять областной бюджет с почти 30-миллиардным дефицитом

Как заявлено в материалах, опубликованных региональным министерством финансов, доходв бюджета на будущий год запланированы на уровне 280 млрд рублей, а объем расходов видится на уровне 307,2 млрд рублей. Таким образом, дефицит регионального бюджета составит 27,2 млрд рублей (9,71%).
В минфине Челябинской области считают, что сбалансировать доходы и расходы регионального бюджета можно будет с помощью коммерческих заимствований. Однако финансисты закладывают такой сценарий лишь для подстраховки и надеются, что привлечение займов будет происходить лишь в крайних случаях. А основной расчет делается на разного рода меры по привлечению дополнительных доходов и повышению эффективности бюджетных расходов.
Обратим внимание, что объем доходов, который прогнозируется в Челябинской области, позволит властям региона в 2025 году полностью выполнить все первоочередные и социально-значимые обязательства перед жителями Челябинской области. Более того, хватит и на то, чтобы проиндексировать все социальные выплаты.