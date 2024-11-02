Челябинских депутатов просят принять областной бюджет с почти 30-миллиардным дефицитом

В минфине Челябинской области считают, что сбалансировать доходы и расходы регионального бюджета можно будет с помощью коммерческих заимствований. Однако финансисты закладывают такой сценарий лишь для подстраховки и надеются, что привлечение займов будет происходить лишь в крайних случаях. А основной расчет делается на разного рода меры по привлечению дополнительных доходов и повышению эффективности бюджетных расходов.