Нацпроекты преображают посёлок Тырма в Хабаровском крае

Отдалённый посёлок Тырма в Верхнебуреинском районе Хабаровского края переходит на качественно новый уровень жизни благодаря национальным проектам и активной поддержке участия в них со стороны местных жителей. В этом году по федеральной программе создания комфортной городской среды, которую инициировал наш президент Владимир Владимирович Путин, в этом населённом пункте появились сразу три знаковых объекта. Подробнее о них корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в администрации поселения.