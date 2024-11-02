Нацпроекты преображают посёлок Тырма в Хабаровском крае

Отдалённый посёлок Тырма в Верхнебуреинском районе Хабаровского края переходит на качественно новый уровень жизни благодаря национальным проектам и активной поддержке участия в них со стороны местных жителей. В этом году по федеральной программе создания комфортной городской среды, которую инициировал наш президент Владимир Владимирович Путин, в этом населённом пункте появились сразу три знаковых объекта. Подробнее о них корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» рассказали в администрации поселения.
— Настоящей визитной карточкой Тырмы стала Аллея воинской Славы. Она расположена в самом центре посёлка. Объект стал комфортным местом отдыха, проводим там патриотические мероприятия. Украшена аллея облицованной мраморной плиткой скульптурой солдата, а также тремя фигурами русских воинов различных эпох, — говорит и. о. главы Тырминского поселения Александра Черепненко.
Скульптуры для Аллеи воинской Славы в Тырме выполнил скульптор с мировым именем Вадим Полин. Он — золотой и серебряный финалист множества международных и общероссийских конкурсов. В Хабаровске художник известен по работе «Муха с пятитысячной купюры», которая установлена на стадионе им. Ленина.
Ключевая фраза: Благодаря президентскому нацпроекту в Тырме к Аллее воинской славы проложили удобную лестницу, ограждение выполнили из габионов. В тёмное время суток аллею украшают световые консоли на тему патриотизма.
Вторым объектом по нацпроекту в Тырме стала набережная по ул. Вокзальная. Её построили на берегу озера. Она уже стала любимым местом отдыха тырминцев. Набережная состоит из прогулочной зоны из тротуарной плитки протяжённостью более 80 метров, декоративного ограждения, крытых лавочек, урн и освещения. Оборудованы также мангальные зоны, где можно приготовить шашлык на открытом воздухе.
— Стационарные мангалы планируем закупить в следующем году, — говорит Александра Черепненко. — Расчисткой водоёма и отсыпкой скальным грунтом займёмся с наступлением устойчивых низких температур. Благоустройство акватории — задача следующего года. Её также планируем решить в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». Поддержать проект предложим тырминцам во время голосования весной 2025 года.
Третьим объектом, который появился в Тырме в этом году благодаря нацпроекту «Формирование комфортной городской среды», стала современная спортивно-игровая площадка на улице Комсомольской.