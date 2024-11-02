В Красноярске мужчина пожаловался на кофейню самообслуживания из-за разной стоимости одного напитка

«Согласно пункту 4 статьи 16.1 Закона о защите прав потребителей, продавцу запрещено устанавливать различные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов», — добавили в ведомстве.