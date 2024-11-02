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В Красноярске мужчина пожаловался на кофейню самообслуживания из-за разной стоимости одного напитка

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Предпринимателю объявили предостережение.

Источник: Соцсети

Мужчина купил кофе через специальный аппарат кофейни самообслуживания «Lifehacker кофе с собой», который находится в бизнес-центре «Спасский» на улице Ладо Кецховели.

Также он заметил, что стоимость на кофе варьируется в зависимости от оплаты — безналичным способом или наличными. Тогда мужчина обратился в Роспотребнадзор.

«Согласно пункту 4 статьи 16.1 Закона о защите прав потребителей, продавцу запрещено устанавливать различные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов», — добавили в ведомстве.

торговля