В Красноярске мужчина пожаловался на кофейню самообслуживания из-за разной стоимости одного напитка

Мужчина купил кофе через специальный аппарат кофейни самообслуживания «Lifehacker кофе с собой», который находится в бизнес-центре «Спасский» на улице Ладо Кецховели.
Также он заметил, что стоимость на кофе варьируется в зависимости от оплаты — безналичным способом или наличными. Тогда мужчина обратился в Роспотребнадзор.
«Согласно пункту 4 статьи 16.1 Закона о защите прав потребителей, продавцу запрещено устанавливать различные цены на один и тот же товар в зависимости от способа оплаты посредством наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов», — добавили в ведомстве.