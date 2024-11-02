В Новосибирске автобус № 36 начал ездить регулярнее

Автобус № 36 теперь можно заметить чаще после того, как в дело вмешалась прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее жительница Советского района Новосибирска обратилась к прокурору с жалобой на плохую работу общественного транспорта, в особенности автобуса, который ходит маршрутом № 36.
В итоге надзорный орган провел проверку, в ходе которой вынес представление об устранении нарушений начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.
Отметим, что ранее среднесуточный выпуск состава составлял 54−57%, однако уже сейчас — 87,5%.