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В Новосибирске автобус № 36 начал ездить регулярнее

Ранее жительница Советского района Новосибирска обратилась к прокурору с жалобой на плохую работу общественного транспорта.

Источник: Freepik

Автобус № 36 теперь можно заметить чаще после того, как в дело вмешалась прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее жительница Советского района Новосибирска обратилась к прокурору с жалобой на плохую работу общественного транспорта, в особенности автобуса, который ходит маршрутом № 36.

В итоге надзорный орган провел проверку, в ходе которой вынес представление об устранении нарушений начальнику департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса.

Отметим, что ранее среднесуточный выпуск состава составлял 54−57%, однако уже сейчас — 87,5%.