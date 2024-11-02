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Красноярский «Техномакс» попал под санкции США

Накануне был опубликован новый список компаний из России, которые попали под американские санкции.

Источник: Reuters

Накануне был опубликован новый список компаний из России, которые попали под американские санкции.

Основатель сети цифровой техники Максим Багаев в беседе с Ngs24.ru рассказал, что компания попала под ограничения из-за участия в импортозамещении.

Теперь компания не сможет получать зарубежные товары, так как иностранные поставщики больше не имеют права отправлять грузы и принимать оплату. Однако владелец компании уверен в том, что этот факт не скажется на работе «Техномакса».

Отметим, что в санкционный список попали еще несколько красноярских компаний — «КрасМК», «Краслесинвест», «ИТС-Сибирь» и другие.

санкции