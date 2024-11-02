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Дорожный скандал в Приангарье: что случилось в Шелехове

Капитальный ремонт дорог в Шелехове, проведенный в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершился. Но сразу после приёмки грянул скандал, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: Соцсети

Как рассказали в пресс-службе ГАИ Иркутской области, свежеотремонтированные магистрали в городе металлургов мэрией были «приняты и введены в эксплуатацию с грубыми нарушениями ГОСТов».

«В составе рабочей комиссии сотрудниками Госавтоинспекции выявлены грубые нарушения обязательных требований, предъявляемых национальными стандартами Российской Федерации: отсутствие, неправильное применение дорожных знаков, разметки, искусственных дорожных неровностей, пешеходных переходов и ограждений, ливневых канализаций, водоотведения и другие», — говорят дорожные полицейские.

По словам сотрудников Госавтоинспекции, выявленные недостатки «противоречат целям и задачам, поставленным Президентом Российской Федерации по снижению числа дорожных аварий и смертности в результате ДТП».
Проще говоря, ездить по свежеотремонтированным шелеховским дорогам — потенциально опасно.

К слову, часть «бракованных» дорог ведет к медицинским учреждениям.