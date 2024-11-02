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Казахстан и Россия будут готовить специалистов для современной энергетики

АСТАНА, 2 ноя — Sputnik. 51 студент из Казахстана и России начали обучение по умной энергетике. На одно место претендовало три человека.

Источник: Sputnik.kz

Сетевая образовательная программа «Инженер по цифровому моделированию распределительных сетей» стартовала сразу в трех российских вузах в Казани, Новосибирске и Севастополе, а также в Алматинском университете энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева.

Обучение проводится на базе научно-образовательных лабораторий в сфере интеллектуальной распределенной энергетики «Energynet.LAB».

Эта программа впервые появилась в России, в мировых отраслевых компаниях она тоже только начала применяться. Обучение рассчитано на один учебный год и будет состоять из трех блоков:

теория и практические занятия;

выпускная квалификационная работа по итогам стажировки в реальной сетевой компании.

И в качестве бонуса для лучших студентов — стажировка в компании-технологическом партнере, которая одна из немногих уже внедрила интеллектуальные системы для электросетей на практике.

Цели направления «Энерджинет» — создание энергетики на новых принципах функционирования в России и за рубежом, развитие потенциальных конкурентных преимуществ у отечественных производителей, создание национальных лидеров на рынке комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики.

А также развитие российской науки в областях знаний, используемых при создании и эксплуатации комплексных систем и сервисов интеллектуальной энергетики.

экономика
образование
энергетика