Пермьстат: статус безработных в крае имеют 3,8 тыс. человек

По данным на конец сентября 2024 года, в службе занятости населения Пермского края состояло на учете 5479 не занятых трудовой деятельностью граждан (8741 — в сентябре 2023 года), из них 3821 человек имели статус безработного (6087 — в сентябре 2023 года).