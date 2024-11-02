Bloomberg сообщил о подписании РФ и Норвегией соглашения о рыболовстве на 2025 год

Накануне, 29 октября, в журнале Communications Biology было опубликовано исследование, в котором говорилось о том, что биологи из Норвегии и США зафиксировали крупнейшее нападение трески на мойву. Оно наблюдалось во время сезонного нереста мойвы у берегов Норвегии, который обычно проходит в феврале-марте. По словам биологов, мойва образовала косяк размером примерно 23 млн особей. Примерно через четыре часа треска, образовав группу похожего размера, поглотила около 10,6 млн рыб.