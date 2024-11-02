Bloomberg сообщил о подписании РФ и Норвегией соглашения о рыболовстве на 2025 год

«Хорошо, что мы заключили соглашение о рыболовстве с Россией, несмотря на то, что в этом году мы находимся в чрезвычайной ситуации», — заявил министр рыболовства Норвегии Марианна Сивертсен Нэсс.
Квоты трески установлены на уровне 340 тыс. тонн, что на 25% меньше чем в 2023 году. Этот показатель является самым низким с 1991 года.
Квота на пикшу установлена в размере 130 т. На черного палтуса — 10 т, в то время как мойву ловить запрещено.
Ранее, 30 октября, российские ученые заявили об отсутствии последствий крупнейшего нападения трески на мойву у берегов Норвегии. Мойва традиционно входит в рацион питания трески. Последняя питается, например, сельдью, скумбрией, молодой пикшей и другими видами. Несмотря на большое количество съеденной мойвы, ожидать значительного изменения популяции или каких-либо катастрофических последствий не стоит.
Накануне, 29 октября, в журнале Communications Biology было опубликовано исследование, в котором говорилось о том, что биологи из Норвегии и США зафиксировали крупнейшее нападение трески на мойву. Оно наблюдалось во время сезонного нереста мойвы у берегов Норвегии, который обычно проходит в феврале-марте. По словам биологов, мойва образовала косяк размером примерно 23 млн особей. Примерно через четыре часа треска, образовав группу похожего размера, поглотила около 10,6 млн рыб.
Сотрудничество между РФ и Королевством Норвегия основывается на двух соглашениях: первом, заключенном 11 апреля 1975 года, и втором — о взаимных отношениях в сфере рыболовства, подписанном 15 октября 1976 года.