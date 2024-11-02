Отопление подано ко всем домам Владивостока — мэрия

Кроме того, температурный режим, предписанный санитарными нормами для старта отопительного сезона, ещё не наступил: необходимо, чтобы на протяжении пяти дней среднесуточная температура удерживалась на отметке +8 градусов и ниже. А сейчас, по данным Примгидромета, температурный фон в Приморье превышает норму. Поэтому управляющие организации в этот период имеют право самостоятельно принимать решение об отсрочке отопительного сезона в многоквартирных домах, чтобы жильцы не начинали платить за отопление, когда в квартирах комфортно и без него.