Отопление подано ко всем домам Владивостока — мэрия

Однако подача отопления может задерживаться, так как в ходе запуска систем отопления на сетях возникают порывы, аварийные бригады оперативно их устраняют.
Кроме того, температурный режим, предписанный санитарными нормами для старта отопительного сезона, ещё не наступил: необходимо, чтобы на протяжении пяти дней среднесуточная температура удерживалась на отметке +8 градусов и ниже. А сейчас, по данным Примгидромета, температурный фон в Приморье превышает норму. Поэтому управляющие организации в этот период имеют право самостоятельно принимать решение об отсрочке отопительного сезона в многоквартирных домах, чтобы жильцы не начинали платить за отопление, когда в квартирах комфортно и без него.
«Также мы сталкиваемся с ситуацией, когда в домах установлены интеллектуальные тепловые узлы и они автоматически не подают тепло в квартиры, так как за окном высокая температура. Если жители не согласны и все равно хотели бы подключиться к теплу, то они обращаются в свою УК и те меняют параметры на внутридомовом тепловом узле», — пояснил начальник управления по вопросам ТЭК администрации города Сергей Ткачёв.
Отметим, что в telegram-чате мэра Константина Шестакова до сих пор появляются жалобы горожан на промерзающие квартиры. Горожанам отвечают, что задержки запуска теплоснабжения происходят из-за ремонта на наружных сетях, находящихся в ведении ресурсоснабжающей организации, и называют сроки ожидаемой подачи отопления, но с оговоркой: «Сроки могут быть сокращены или продлены в зависимости от темпов выполнения работ на других участках».
В частности, обещают до 4 ноября подать отопления в дома №№ 10, 12 и 14 по улице Вилкова. У местных жителей это вызывает некоторый скепсис: «Если подача тепла зависит от ремонтных работ, которые ведутся на улице 40 лет ВЛКСМ, то мы и через неделю его не получим. Там ни души, ни техники. На носу выходные. И вряд ли кто-то что-то будет делать!».