А платить-то кто будет? Простые люди? — как туристический налог повлияет на жителей Владивостока

С 1 января 2025 года во Владивостоке начнет действовать туристический налог размером в 1%. Его приняли как в администрации города, так и в ЗСПК. Вот только среди местных жителей (и, чего уж тут, среди приезжих) возник вопрос: с кого будет взыматься процентная ставка? В вопросе разобралась «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Когда будут взимать туристический налог
Постановление вступает в силу с 1 января нового года. Но наибольшие поступления от него в казну начнут поступать с 1 июля по 30 сентября. Этот период времени считается самым «горячим» для дальневосточной столицы. Солнце, море, скалистые пляжи и свежие морепродукты влекут туристов как никогда, поэтому нужно хватать быка за рога.
Важно понимать, что все средства пойдут в городской бюджет на развитие инфраструктуры. Таким образом административный центр ДФО станет еще красивее и комфортнее как для самих горожан, так и для приезжих. Еще больше достопримечательностей, удобные пешеходные дорожки, освещение и более привлекательный исторический центр — ну разве не сказка?
Кто будет платить туристический налог
В 2025 году ставка составит всего 1%, в 2026 — уже 2%, в 2027 — 3% и далее по нарастающей. При этом волноваться обычным жителям что края в целом, что города в частности не стоит — их налог практически не коснется. Если они не будут останавливаться в отелях и гостиницах.
Согласно тексту документа, платить его обязаны юрлица и ИПшники, которые предоставляют услуги проживания. То есть они получают прибыль за месяц и уже из нее вычитают налог. В связи с этим есть вероятность, что некоторые компании поднимут цены.
Физлица, сдающие квартиры, вероятно, тоже будут платить налог — по крайней мере те, кто делает это официально. С октября по июнь этот налог выплачивается только за тех, кто не имеет постоянной прописки на территории России. С июля по октябрь — за всех проживающих, за исключением льготников, список которых установлен федеральным законодательством.
Что предприниматели думают о туристическом налоге
Миллиардер и совладелец сети DNS Дмитрий Алексеев отметил в своем Telegram-канале, что во Владивостоке решили реализовать налог гуманно, особенно если учитывать турпоток.
«Если представить, что Владивосток посетит миллион туристов, то сбор составит примерно 100 миллионов. Это очень немного. Для масштаба нужно понимать, что это условная половина от третьей очереди Нагорного Парка или ⅔ от нулевой очереди благоустройства у озера на Патрокле. Поэтому, прежде всего, это нужно для прояснения отрасли и ее вклада в экономику», — заявил Алексеев.
Ранее «КП» писала, что туристический налог будет действовать на Камчатке.