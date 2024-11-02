А платить-то кто будет? Простые люди? — как туристический налог повлияет на жителей Владивостока

В 2025 году ставка составит всего 1%, в 2026 — уже 2%, в 2027 — 3% и далее по нарастающей. При этом волноваться обычным жителям что края в целом, что города в частности не стоит — их налог практически не коснется. Если они не будут останавливаться в отелях и гостиницах.