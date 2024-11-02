Олбани
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проблемы с теплоснабжением в нескольких ЖК Владивостока привлекли внимание прокуратуры

Жители пожаловались на ненадлежащее содержание электросетей и тепловой насосной станции.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку по информации в СМИ о неудовлетворительном состоянии электросетей и тепловой насосной станции, обслуживающих дома в жилых комплексах «Лесной квартал 2» и «Лайф» на улице Русской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор района Максим Муравьёв лично выехал на место, осмотрел объекты энергетики и теплоснабжения, а также пообщался с местными жителями.

Для предотвращения сбоев в предоставлении коммунальных услуг в ближайшее время надзорное ведомство проведет ряд мероприятий с участием городской администрации, ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, а также застройщика.

По итогам проверки будет дана правовая оценка исполнения законодательства, и, при необходимости, будут приняты меры для защиты прав жителей.

Напомним, по инициативе прокурора Приморского края Сергея Столярова во Владивостоке проведены проверки теплоснабжения и горячего водоснабжения. Меры были организованы после жалоб граждан, поступивших в том числе и через социальные сети. По результатам оперативного вмешательства ведомства, были сделаны необходимые работы и теплоноситель поступил в дома по улицам Зои Космодемьянской, Никифорова, Сафонова, Корнилова, Шошина, Амурской и Кутузова и в детский сад № 34 на улице Сабанеева.

Кроме того, прокуратура Первомайского района Владивостока провела проверку деятельности Приморских электрических сетей — филиала АО «ДРСК», выявив множество нарушений. Поводом стали систематические аварии на электросетях на территории краевой столицы. К проверке были привлечены специалисты Дальневосточного управления Ростехнадзора помогли обнаружить проблемы в управлении и обслуживании подстанций «Загородная», «Улисс», «Чуркин», «Рыбный порт» и «Голдобин».

ЖКХ