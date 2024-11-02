Проблемы с теплоснабжением в нескольких ЖК Владивостока привлекли внимание прокуратуры

Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку по информации в СМИ о неудовлетворительном состоянии электросетей и тепловой насосной станции, обслуживающих дома в жилых комплексах «Лесной квартал 2» и «Лайф» на улице Русской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

Для предотвращения сбоев в предоставлении коммунальных услуг в ближайшее время надзорное ведомство проведет ряд мероприятий с участием городской администрации, ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, а также застройщика.

По итогам проверки будет дана правовая оценка исполнения законодательства, и, при необходимости, будут приняты меры для защиты прав жителей.

Напомним, по инициативе прокурора Приморского края Сергея Столярова во Владивостоке проведены проверки теплоснабжения и горячего водоснабжения. Меры были организованы после жалоб граждан, поступивших в том числе и через социальные сети. По результатам оперативного вмешательства ведомства, были сделаны необходимые работы и теплоноситель поступил в дома по улицам Зои Космодемьянской, Никифорова, Сафонова, Корнилова, Шошина, Амурской и Кутузова и в детский сад № 34 на улице Сабанеева.