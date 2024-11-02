Проблемы с теплоснабжением в нескольких ЖК Владивостока привлекли внимание прокуратуры

Прокуратура Советского района Владивостока организовала проверку по информации в СМИ о неудовлетворительном состоянии электросетей и тепловой насосной станции, обслуживающих дома в жилых комплексах «Лесной квартал 2» и «Лайф» на улице Русской, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокурор района Максим Муравьёв лично выехал на место, осмотрел объекты энергетики и теплоснабжения, а также пообщался с местными жителями.
Для предотвращения сбоев в предоставлении коммунальных услуг в ближайшее время надзорное ведомство проведет ряд мероприятий с участием городской администрации, ресурсоснабжающих и обслуживающих организаций, а также застройщика.
По итогам проверки будет дана правовая оценка исполнения законодательства, и, при необходимости, будут приняты меры для защиты прав жителей.
Кроме того, прокуратура Первомайского района Владивостока провела проверку деятельности Приморских электрических сетей — филиала АО «ДРСК», выявив множество нарушений. Поводом стали систематические аварии на электросетях на территории краевой столицы. К проверке были привлечены специалисты Дальневосточного управления Ростехнадзора помогли обнаружить проблемы в управлении и обслуживании подстанций «Загородная», «Улисс», «Чуркин», «Рыбный порт» и «Голдобин».