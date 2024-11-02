Правительство Приморья покупает временные мосты

По документации, пролетные строения будут использовать для возведения временных мостов, которые в последние годы все чаще становятся необходимы на дорогах Приморья. Так, только на днях на трассе между Осиновкой и Рудной Пристанью был перекрыт мост в районе села Старогордеевка. Это ограничение сильно усложняет транспортное сообщение между северными районами края (Кавалерово, Дальнегорск, Терней, Чугуевка) и остальным Приморьем. Власти сообщали, что доехать сейчас до тех мест, а также до Арсеньева, можно через Спасск, что как минимум увеличивает маршрут на 200 км.