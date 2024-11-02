Правительство Приморья покупает временные мосты

Минтранс Приморья закупил 36 пакетов пролетного строения (Пк21), предназначенных для сооружения временных мостов. Начальная стоимость контракта составила 114 млн рублей, однако в ходе торгов ее удалось снизить как минимум на 20%.
Заявки поступили от трех компаний, название которых еще не огласили. В ходе торгов они снизили первоначальную стоимость контракта почти на четверть.
Все расходы на транспортировку, погрузку и выгрузку продукции возлагаются на поставщика. Контракт требует от поставщика полного соблюдения правил перевозки и сохранности товара до момента его передачи заказчику. На поставку отводится 90 календарных дней с момента подписания контракта.
Согласно техническим условиям, каждый комплект пролетного строения должен сопровождаться паспортом, сертификатом соответствия и иными документами, подтверждающими качество. Конструкции должны быть изготовлены из стали по
По документации, пролетные строения будут использовать для возведения временных мостов, которые в последние годы все чаще становятся необходимы на дорогах Приморья. Так, только на днях на трассе между Осиновкой и Рудной Пристанью был перекрыт мост в районе села Старогордеевка. Это ограничение сильно усложняет транспортное сообщение между северными районами края (Кавалерово, Дальнегорск, Терней, Чугуевка) и остальным Приморьем. Власти сообщали, что доехать сейчас до тех мест, а также до Арсеньева, можно через Спасск, что как минимум увеличивает маршрут на 200 км.