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Налоговые льготы для производителей овощей планируют ввести на Урале

Аграриев планируют освободить от уплаты налога на три года.

Источник: РИА "Новости"

Новую меру поддержки свердловских аграриев разработали в региональном правительстве. Проект закона, разработанный по поручению губернатора Евгения Куйвашева, предусматривает обнуление единого сельскохозяйственного налога на период с 2025 по 2027 годы для производителей овощной продукции.

Аграриев планируют на три года освободить от уплаты налога при условии, что размер доходов от производства их продукции составляет не менее 50%, уточнил министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.