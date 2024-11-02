Налоговые льготы для производителей овощей планируют ввести на Урале

Новую меру поддержки свердловских аграриев разработали в региональном правительстве. Проект закона, разработанный по поручению губернатора Евгения Куйвашева, предусматривает обнуление единого сельскохозяйственного налога на период с 2025 по 2027 годы для производителей овощной продукции.
Аграриев планируют на три года освободить от уплаты налога при условии, что размер доходов от производства их продукции составляет не менее 50%, уточнил министр экономики и территориального развития Свердловской области Руслан Садыков.