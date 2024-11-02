Цвет осени: фасады почти 40 домов окрасили в желтые оттенки в ходе капитального ремонта

Работы по фасаду начали с промывки открытых плоскостей и расчистки межпанельных швов от старого заполнения. На следующем этапе места намокания обработали антисептическими растворами и уложили утеплитель в межпанельные швы. Затем на стены нанесли новый штукатурно-окрасочный слой и произвели герметизацию межпанельных швов. Заново оштукатурили и цоколь здания. В конце работ по фасаду специалисты заменили балконные экраны и отремонтировали входные группы. Капитальный ремонт крыши также подошел к концу, он включал в себя работы по замене старого слоя кровельного настила.