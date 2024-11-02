Цвет осени: фасады почти 40 домов окрасили в желтые оттенки в ходе капитального ремонта

Желтые стены и откосы
Одним из таких домов стало здание по адресу: Хорошевское шоссе, дом 60. Желтыми стали стены его ниш и откосы. На объекте обновляют фасад, крышу и меняют магистрали теплоснабжения.
17-этажный дом построили в 1983 году по проекту типовой серии. Главный фасад здания акцентирован выступающими тамбурами подъездов. На фасадах расположены ниши лоджий, выделенные ярким цветом.
Работы по фасаду начались с промывки открытых плоскостей и расчистки межпанельных швов от старого заполнения. Потом места намокания обработали антисептическими растворами. Закончив подготовительные работы, специалисты приступили к укладке утеплителя в межпанельные швы и нанесению нового штукатурно-окрасочного слоя. Теперь им предстоит закрыть межпанельные швы двухкомпонентным герметиком. В конце капремонта фасада заменят балконные экраны, отремонтируют цоколь, а также выполнят устройство новой асфальтобетонной отмостки и установят новые стеклопакеты в подъездах.
На крыше дома меняют старый слой кровельного настила. Мастера заново отливают стяжку, а поверх нее укладывают полимерно-битумный материал. Его часто называют направляемой кровлей из-за мягкости. В его основу входит полиэстер, помогающий выдерживать резкие перепады температур. Замену магистралей центрального отопления на объекте уже завершили.
Светло-желтый фасад
Приводят в порядок и здание по адресу: переулок Васнецова, дом 15, строение 1. 12-этажный панельный дом построили в 1973 году по проекту типовой серии. В ходе капремонта его выкрасили в светло-желтый цвет.
Работы по фасаду начали с промывки открытых плоскостей и расчистки межпанельных швов от старого заполнения. На следующем этапе места намокания обработали антисептическими растворами и уложили утеплитель в межпанельные швы. Затем на стены нанесли новый штукатурно-окрасочный слой и произвели герметизацию межпанельных швов. Заново оштукатурили и цоколь здания. В конце работ по фасаду специалисты заменили балконные экраны и отремонтировали входные группы. Капитальный ремонт крыши также подошел к концу, он включал в себя работы по замене старого слоя кровельного настила.
Сейчас работы идут внутри подъездов. Там штукатурят и красят стены, меняют поручни и напольную плитку. Специалисты завершили ремонтные работы в подвале дома, заменили системы водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также проложили новую электросеть.
Яркие ниши
В 2024 году капитальный ремонт провели и в здании по адресу: Хорошевское шоссе, дом 56. В этом сезоне специалисты привели в порядок его фасад и магистрали теплоснабжения.
17-этажный дом был построен в 1983 году по проекту типовой серии. Ряды его балконов, ниши и торцевые стены входных групп выделили ярко-желтым цветом.
Для удобства жителей работы по обновлению фасада разбили на несколько этапов. Сначала мастера расчистили фасадные плоскости от старой краски и штукатурки, а также вскрыли межпанельные швы и убрали оттуда старое заполнение. Потом места намокания обработали антисептическими растворами и заполнили утеплителем межпанельные швы. После этого на стены нанесли штукатурно-окрасочный слой и закрыли межпанельные швы двухкомпонентным герметиком.
В доме заменили балконные экраны и установили новые окна в подъездах. Затем мастера обновили керамогранитную плитку цоколя, входные группы и асфальтобетонную отмостку. Кроме того, во время капитального ремонта специалисты заменили магистрали центрального отопления.