Поступления СПГ в Европу в октябре выросли на 11%

По итогам прошедшего месяца они составили 8,77 млрд куб. м, оказавшись на 11% выше, чем в сентябре, и на 14% меньше по отношению к октябрю 2023 года. Вместе с тем этот показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года.
Всего с начала 2024 года поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы составили порядка 91,3 млрд куб. м — на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Поставки СПГ в 2024 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой — 32,81%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 29 октября. На втором месте с долей в 27,67% — поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 10,99% — отбор газа из хранилищ.
Это лишь немногим больше, чем поставляется с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (10,96%). На поставки газа из Северной Африки приходится 9,76%, из Великобритании — 4,09%.