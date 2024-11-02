Администрация Екатеринбурга рассказала, как и сколько зарабатывают водители «Гортранса»

В мэрии уточнили, что 160 часов — это месячная норма, однако любой работник имеет право на сверхурочные при соблюдении определенных условий. Так, водитель общественного транспорта должен проводить за рулем не более 4,5 часа подряд, при этом отдыхая между сменами 12 часов. За каждый час переработки сотрудник будет получать в 2 раза больше обычной ставки.