Администрация Екатеринбурга рассказала, как и сколько зарабатывают водители «Гортранса»

В мэрии уточнили, что 160 часов — это месячная норма, однако любой работник имеет право на сверхурочные при соблюдении определенных условий. Так, водитель общественного транспорта должен проводить за рулем не более 4,5 часа подряд, при этом отдыхая между сменами 12 часов. За каждый час переработки сотрудник будет получать в 2 раза больше обычной ставки.
Водители «Гортранса» делятся на 3 класса: чем дольше и лучше работает специалист, тем выше его класс и зарплата. Согласно данным администрации, в сентябре доходы были такими:
1-й класс: 75,3 тысячи рублей (за 168 часов) и 134,5 тысячи рублей (за 234 часа);
2-й класс: 70,1 тысячи рублей (за 154 часа) и 119,2 тысячи рублей (за 232 часа);
3-й класс: 54,4 тысячи рублей (за 160 часов) и 115,1 тысячи рублей (за 234 часа).
В среднем специалисты отрабатывают 200−210 часов. В мэрии заключили, что средняя зарплата для водителей автобусов в «Гортрансе» составляет около 107 тысяч рублей.
УралПолитRu напоминает, что ранее один из работников «Гортранса» уже рассказывал нам о реальных зарплатах водителей, предоставив расчетные ведомости. По словам сотрудника, чтобы заработать 107 или 140 тысяч рублей, необходимо отработать 250 часов.