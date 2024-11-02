В Омской области почти в 1,5 раза упало производство мяса птицы

При этом существенное снижение зарегистрировано в выпуске мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы — их производство упало на 45,1%, то есть почти в полтора раза.
Кроме того, в регионе стали производить меньше мясных полуфабрикатов (-16,3%), кефира (-15,2%), сыра (-5,3%), хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (-4,8%), колбасных изделий (-1,3%).
Вместе с тем, статистики заявили о росте производства молока (+17,7%), кондитерских изделий (+15,1%), крупы (+11,5%), сливок (+8,8%), муки (+7,4%), творога (+4,6%), сметаны (+4,2%) и растительных масел (+2,6%).