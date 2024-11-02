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Заказчика «старого метро» в Красноярске упразднят

В Красноярске принято решение о закрытии муниципального казенного предприятия, ответственного за строительство метрополитена.

Источник: РИА "Новости"

Документ, подтверждающий это, подписан исполняющим обязанности мэра Алексеем Шуваловым 31 октября.

Управление по строительству Красноярского метрополитена будет закрыто до 1 января 2025 года. Оно отвечало за «старое» метро — тот проект, который стартовал еще в советские годы и затем был заморожен.

Согласно документу, в течение трех дней необходимо уведомить городской центр занятости о предстоящих сокращениях. Работников следует предупредить о грядущих увольнениях минимум за два месяца. Это довольно стандартная практика.

Кроме того, в постановлении сказано, что нужно уведомить кредиторов о ликвидации предприятия и предпринять меры для выявления дебиторов.

1 ноября официальный телеграм-канал «Красноярское метро» сообщил о том, что тоннелепроходческий комплекс «Соломея» прошла 150 метров от будущей станции «Улица Шахтеров» в сторону центра Красноярска. Ее механическая «коллега» по имени «Екатерина» обгоняет — она прошла уже 331 метр.

Ранее сообщалось, что у красноярского железнодорожного вокзала готовят площадку для строительства метро.

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