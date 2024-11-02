Заказчика «старого метро» в Красноярске упразднят

Документ, подтверждающий это, подписан исполняющим обязанности мэра Алексеем Шуваловым 31 октября.
Управление по строительству Красноярского метрополитена будет закрыто до 1 января 2025 года. Оно отвечало за «старое» метро — тот проект, который стартовал еще в советские годы и затем был заморожен.
Согласно документу, в течение трех дней необходимо уведомить городской центр занятости о предстоящих сокращениях. Работников следует предупредить о грядущих увольнениях минимум за два месяца. Это довольно стандартная практика.
Кроме того, в постановлении сказано, что нужно уведомить кредиторов о ликвидации предприятия и предпринять меры для выявления дебиторов.
1 ноября официальный телеграм-канал «Красноярское метро» сообщил о том, что тоннелепроходческий комплекс «Соломея» прошла 150 метров от будущей станции «Улица Шахтеров» в сторону центра Красноярска. Ее механическая «коллега» по имени «Екатерина» обгоняет — она прошла уже 331 метр.
Ранее сообщалось, что у красноярского железнодорожного вокзала готовят площадку для строительства метро.