Нижегородское правительство планирует расширить ОЭЗ «Кулибин»

Согласно информации, площадь ОЭЗ «Кулибин» на территории Дзержинска составляет 724,7 га. В состав включены государственная территория и частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез-Ока». По словам замгубернатора региона Андрея Саносяна, в состав ОЭЗ планируют включить территорию на Бору, которая отличается от площадки в Дзержинске. Такое решение позволит привлечь еще больше инвесторов.