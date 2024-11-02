Нижегородское правительство планирует расширить ОЭЗ «Кулибин»

Заявку на расширение ОЭЗ «Кулибин» подали в Минэкономразвития России. Об этом сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Согласно информации, площадь ОЭЗ «Кулибин» на территории Дзержинска составляет 724,7 га. В состав включены государственная территория и частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез-Ока». По словам замгубернатора региона Андрея Саносяна, в состав ОЭЗ планируют включить территорию на Бору, которая отличается от площадки в Дзержинске. Такое решение позволит привлечь еще больше инвесторов.
Особенностью площадки на Бору станет порт, который выступит для региона драйвером развития грузовых речных перевозок. Кроме того, на территории также есть железнодорожная и автодорожная инфраструктура.